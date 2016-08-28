مقتل ثمانية جنود في هجوم شنه مسلحون على دورية عسكرية في باراغواي

أسونسيون- د ب أ- لقى ثمانية جنود حتفهم في هجوم شنه مسلحون في باراغواي على دورية عسكرية، وفقا لما ذكره وزير الداخلية فرانشيسكو دى فارجاس مساء السبت.

وقال الوزير إن الهجوم يبدو أنه من تنفيذ جماعة الجيش الشعبي، إحدى الجماعات المتمردة التي نشطت في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لبعض الوقت.

ووقع الهجوم ضد دورية عسكرية قرب مدينة هوركيتا، التي تقع على بعد 420 كيلومترا شمال العاصمة أسونسيون. وهوجمت الدورية في البداية بقنبلة، ثم تلا ذلك اطلاق نار.

وأعرب الرئيس هوراسيو كارتيس عن تعازيه لأسر الجنود القتلى، قائلا إن الأطراف المسؤولة عن الهجوم ستحاسب على أفعالها.