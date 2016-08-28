القوات التركية والفصائل المدعومة منها تفشل في السيطرة على قرية بعد اشتباكات مع مقاتلي مجلسي منبج وجرابلس

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن القوات التركية والفصائل المدعومة منها، فشلت في السيطرة على قرية بريف جرابلس شمالي سوريا بعد اشتباكات مع مقاتلي مجلسي منبج وجرابلس العسكريين.

وأوضح المرصد- في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه- أن الاشتباكات في الريف الجنوبي لمدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي استمرت حتى ساعات الفجر الأولى بين مقاتلي مجلس جرابلس ومنبج العسكريين من جهة، والقوات التركية ومقاتلي الفصائل المدعومة منها من جهة اخرى.

وأضاف أن الاشتباكات تركزت في قرية العمارنة الواقعة على نحو ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من مدينة جرابلس، مشيرا إلى أن القوات التركية وقوات الفصائل فشلت في السيطرة على القرية، فيما تمكن مقاتلو المجلسين العسكريين من إعطاب ثلاث دبابات وآليات تركية.

وذكر أن طائرات تركية استهدفت مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري المدعوم منها في ريف منبج الشمالي.