مقتل عشرين مدنيا على الأقل في قصف تركي على شمال سوريا

بيروت- أ ف ب- قتل عشرون مدنيا على الاقل واصيب نحو خمسين اخرين بجروح الأحد جراء قصف مدفعي وجوي تركي على شمال سوريا، في حصيلة هي الاعلى منذ بدء انقرة وفصائل معارضة مدعومة منها هجوما في المنطقة، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قتل عشرون مدنيا على الاقل واصيب نحو خمسين اخرين بجروح جراء قصف مدفعي وجوي تركي صباح الاحد على قرية جب الكوسا الواقعة جنوب مدينة جرابلس السورية الحدودية مع تركيا”.

واكد المرصد وقوع خسائر بشرية في صفوف المقاتلين المحليين في المنطقة المدعومين من الاكراد، لكنه تمكن من توثيق مقتل اربعة مقاتلين على الاقل.

وتقع قرية جب الكوسا على بعد 14 كيلومترا جنوب مدينة جرابلس ويسيطر عليها مقاتلون محليون منضوون في مجلس جرابلس العسكري المدعوم من المقاتلين الاكراد.

وبحسب عبد الرحمن، فإن حصيلة القتلى هي الاعلى منذ بدء تركيا هجوما بريا الاربعاء دعما لفصائل سورية معارضة في اطار عملية “درع الفرات” التي تسعى انقرة من خلالها الى التصدي للجهاديين وفي الوقت ذاته منع المقاتلين الاكراد من السيطرة على كامل الشريط الحدودي مع تركيا.

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديموقراطي، اكبر الاحزاب الكردية في سوريا، والذي تعد وحدات حماية الشعب الكردية جناحه العسكري، “ارهابيا”.

وتمكنت الفصائل المدعومة من انقرة من السيطرة الاربعاء على مدينة جرابلس، التي كنت تعد احد اخر معقلين متبقيين لتنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حلب. كما تمكنت من السيطرة على قرى عدة جنوب جرابلس في اليومين الاخيرين.

وافاد المرصد الاحد باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي مجلسي جرابلس ومنبج العسكريين من جهة، والقوات التركية ومقاتلي الفصائل المدعومة منها من جهة اخرى، في قرية العمارنة الواقعة على بعد ثمانية كيلومترات جنوب جرابلس.

وتقدمت القوات التركية والفصائل المعارضة المدعومة منها السبت الى محيط القرية، حيث خاضت اشتباكات عنيفة ضد مقاتلي مجلس جرابلس العسكري ومقاتلين محليين.

واقرت انقرة السبت بمقتل جندي تركي واصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء هجوم صاروخي استهدف دبابتين تشاركان في الهجوم قرب جرابلس، وفق ما نقلت وكالة الأناضول التركية الحكومية.

واتهمت انقرة مقاتلين ينتمون الى حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي باطلاق الصواريخ.

واعلن المكتب الاعلامي للادارة الذاتية الكردية في سوريا السبت بان مجلس جرابلس العسكري تمكن من “تدمير دبابتين” ما أدى إلى “مقتل جميع (افراد) طاقميهما” في محيط قرية العمارنة.