شرطة “عدن” تلقي القبض على “خلية إرهابية” مكونة من تسعة مسلحين

اليمن- الأناضول- ألقت شرطة مدينة عدن جنوبي اليمن، الأحد، القبض على “خلية مكونة من تسعة مسلحين كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية” في المحافظة التي اتخذتها السلطات اليمنية عاصمة مؤقتة، منذ اجتياح مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) لصنعاء في الربع الأخير لعام 2014.

وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت شرطة المدينة إن “الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن المحافظة، داهمت فجر اليوم مكان اختباء المسلحين في مدينة الخضراء شمالي عدن، بعد ورود معلومات استخباراتية قادت إلى مكانهم”.

وأضاف البيان أن القوات “عثرت بحوزة الخلية الإرهابية، على أسلحة نوعية وأجهزة اتصال حديثة، إذ كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية في المدينة”.

ولفت أن هذه العملية التي وصفها بـ”الاستباقية” جاءت في إطار التنسيق والتخطيط النوعي بين الأجهزة الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن.

وتشهد محافظة عدن عمليات اغتيالات بشكل متكرر، طالت عدد من رجال الدين وقيادات في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية، الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تبنى العديد منها تنظيما القاعدة و”داعش” الإرهابيان.

وتشهد عدة محافظات يمنية حربًا منذ أكثر من عام، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية) والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، مخلفة آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.