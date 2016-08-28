مسؤول أمني سعودي: الضرب بيد من حديد لكل من يسيء لأمن الحج

الرياض- د ب أ- أكد قائد قوات أمن الحج بالسعودية الفريق خالد بن قرار الحربي جاهزيتهم التامة الأمنية لتطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم حج هذا العام، معلنا الضرب بيد من حديد لكل من يسيء لأمن الحج.

وشدد الحربي، في تصريح لصحيفة (الرياض) نشرته الأحد، على أنه لن يسمح لأي شعارات سياسية أو غيرها لأن الحج لجميع المسلمين، ويجب أن يعيشوا في جو أيماني بعيدا عن كل الشعارات السياسية أو غيرها، مؤكداً انهم سيضربون بيد من حديد كل من يسيئ لأمن الحج او يحاول المساس بأمن الحجاج.

وأوضح أن العنصر النسائي شريك في تطبيق الخطط الأمنية والتنظيمية للحج، لافتا إلى أن جميع العاملين في الخطة الأمنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام تم تدريبهم وشرح الخطط لهم في مناطقهم واختيار القادة الميدانيين من أصحاب الخبرة التراكمية ومراعاة اللياقة البدنية لهم.

وقال إن “أعمال شؤون الأمن متعددة وهامة وتتواجد في كل المشاعر والحرمين وتتابع مع شرط المناطق فيما يخص الوضع الأمني، وكذلك متابعة منع الحجاج غير النظاميين وعلى دور كبير في العمل ظاهريا وكذلك في أعمال التحري والعمل السري لحفظ الأمن”.

وعن الجهود لمواجهة النشل والجرائم الجنائية والأسلحة والمتفجرات، قال قائد قوات أمن الحج “أعددنا خططا أمنية وتم نشر أفراد البحث والتحري في جميع مواقع التجمعات في الحرمين والمشاعر، كما أن للأسلحة والمتفجرات دور كبير ومميز في التفتيش في مداخل مكة وفي مواقف حجز السيارات ومسح المشاعر والمرافق العامة”.