مصرع 12 شخصاً جراء تصادم حافلة وسيارة جنوبي مصر

القاهرة - الأناضول – لقي 12 شخصاً مصرعهم، الأحد، جراء تصادم حافلة صغيرة وسيارة خاصة بطريق سريع، جنوبي مصر، وفق مصدر طبي بهيئة الإسعاف الحكومية.

وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن التصادم وقع، على طريق “سوهاج الدولي” (يربط بين شمال وجنوب البلاد) بين ميكروباص (حافلة صغيرة) وسيارة خاصة، مما تسبب في مصرع 12 شخصاً وإصابة إثنين.

وأشار أنه تم نقل جثامين الضحايا والمصابين إلى المستشفيات الحكومية القريبة.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن التلفزيون المصري، نقلاً عن مصدر بالإسعاف المصرية (لم يسمه) مصرع 8 أشخاص، وإصابة 4 في الحادث ذاته، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا.

ولم تعلن وزارة الصحة، حصيلة ضحايا الحادث، ولم يوضح جهاز الشرطة أسبابها، حتى الساعة 8:51 ت.غ.

وترتفع معدلات حوادث الطرق في مصر لأسباب عدة، بينها سوء حالة الطرق وتهالكها، فضلاً عن رعونة القيادة في حالات أخرى، بحسب مراقبين محليين.

ووفقاً لإحصائية معلنة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) عام 2011، فإن مصر هي أعلى دولة في منطقة الشرق الأوسط في نسبة الإصابات والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق؛ حيث بلغ عدد الوفيات في ذلك العام 7 آلاف و115 حالة، بمعدل 8.8 حالة لكل 100 ألف نسمة، وبمعدل 19.5 حالة وفاة يومياً.

وذكرت بيان للجهاز الحكومي ذاته، أن عدد حوادث الطرق عام 2013 بمصر بلغ نحو 15 ألف حادث، أسفرت عن 6716 قتيلاً و2241 مصاباً، وفي أحدث دراسة حديثة للجهاز هذا العام ، إذ بلغ إجمالي حوادث السيارات في مصر نحو 15 ألف حادثة في عام 2015، راح ضحيتها نحو 25 ألف حالة ما بين وفاة وإصابة.