العراق: مقتل 800 من عناصر “الدولة” خلال عملية تحرير جزيرة الخالدية

بغداد – د ب أ – كشف رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار العراقية علي داوود الأحد، أن 800 عنصر من تنظيم الدولة الاسلامية قُتِلوا خلال عمليات تحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادي.

وقال داوود في تصريح لـ”السومرية نيوز″، إن “القوات الأمنية تمكنت منذ انطلاق عملية تحرير جزيرة الخالدية (23 كلم شرق الرمادي) نهاية الشهر الماضي وحتى يوم أمس السبت، من قتل نحو 800 إرهابي من تنظيم الدولة في الجزيرة”.

وأضاف أن “من بين هؤلاء أجانب وعرب من جنسيات مختلفة”، لافتاً إلى أن “البعض منهم من الهاربين من سجن أبوغريب”.

وأكد أن “قوات مشتركة من الجيش والشرطة ومقاتلي الحشد العشائري سوف يمسكون جزيرة الخالدية خلال الأيام القليلة القادمة”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس تحرير جزيرة الخالدية بالكامل من تنظيم الدولة.