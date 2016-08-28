بيونغ يانغ ترد على انتقادات الأمم المتحدة بتهديد القوات الأمريكية

سيول - أ ف ب – هددت كوريا الشمالية الأحد بتحويل القوات الأمريكية الى “رماد”، رداً على انتقادات وجهها مجلس الأمن الدولي بشأن برامجها الصاروخية.

وأدان مجلس الأمن بشدة الجمعة بيونغ يانغ، لإطلاق الصواريخ واتفق على اتخاذ “اجراءات مهمة”، بعد يومين من اطلاق صاروخ باليستي بواسطة غواصة كورية شمالية.

وتحظر قرارات مجلس على بيونغ يانغ تطوير برنامجها الصاروخي، لكن كوريا الشمالية ضاعفت التجارب الصاروخية منذ التجربة النووية الرابعة في كانون الثاني/يناير 2016.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بيان مجلس الأمن، بانه “من انتاج قطاع الطرق الأمريكيين”.

وقال المتحدث ان “الولايات المتحدة تشكل حالياً تهديداً لكرامة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وحقها في الوجود متجاهلة تحذيراتها، وتستمر في اتخاذ سلسلة من التدابير كقوة عسكرية”.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المتحدث قوله ان “كوريا الديمقراطية لديها امكانيات كبيرة لتحويل المعتدين الى رماد في الأراضي الأمريكية ومناطق العمليات في المحيط الهادئ”.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون اعتبر الخميس، ان الصاروخ البالستي الذي اطلقته بلاده من غواصة شكل “نجاحاً كبيراً”، وقال ان البر الأمريكي والمحيط الهادئ أصبحا “ضمن مدى ضربات” جيش كوريا الشمالية.

وأطلق الصاروخ من غواصة مقابل سواحل ميناء سينبو الاربعاء، واجتاز 500 كلم في اتجاه اليابان عابراً مسافة تتجاوز اي تجربة صاروخية من غواصة في السابق.