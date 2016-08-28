إصابة جنديين تركيين جراء هجوم مسلح جنوب شرقي البلاد

هكّاري - الأناضول – أصيب جنديان تركيان، الأحد، جراء هجوم مسلح نفذه عناصر من منظمة “بي كا كا”، ضد قوات عسكرية في ولاية هكّاري، جنوب شرقي البلاد.

وبحسب مصادر أمنية، فإن مسلحي المنظمة نفّذوا هجوماً ضد قوات تركية كانت تجري عمليات أمنية في قضاء “شمدينلي” التابع لهكّاري.

وأشارت المصادر ذاتها، الى أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين اثنين، جرى نقلهما إلى المستشفى بمروحية عسكرية.

وأوضحت أن القوات التركية أطلقت عملية واسعة في المنطقة، رداً على الهجوم المسلح، وقصفت مواقع للمنظمة في مناطق حدودية من شمالي العراق، بالمدافع وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل 4 من المنظمة.