المرصد: معارضون سوريون تدعمهم تركيا ينتزعون قريتين من قبضة قوات متحالفة مع الأكراد

بيروت - رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن معارضين سوريين تدعمهم تركيا انتزعوا السيطرة على قريتين من أيدي قوات متحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الأكراد في شمال سوريا الأحد.

وأضاف المرصد أن مقاتلي مجلس جرابلس العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية، انسحبوا من قريتي العمارنة وعين البيضا عندما تقدم المعارضون المدعومون بالدبابات التركية نحوهم.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردية وهي أحد الأهداف المعلنة للتدخل التركي في الحرب السورية. لكن وحدات حماية الشعب قالت إن عناصرها انسحبت من المنطقة المستهدفة.