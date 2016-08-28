سفير الهند بالقاهرة: زيارة السيسي دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين القاهرة ونيودلهي

القاهرة - د ب أ – أكد سانجاي باتاتشاريا سفير الهند لدى مصر، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة لبلاده الخميس القادم ستعطى العلاقات التاريخية بين مصر والهند قوة، لما للبلدين من دور قوي في العالم .

وقال باتاتشاريا، لدى مغادرته القاهرة الأحد متوجها إلى أبوظبي في طريق عودته لبلاده، للإعداد لزيارة الرئيس المصري للهند والتي تبدأ من الأول حتى الثالث من أيلول/ سبتمبر القادم، إن زيارة الرئيس المصري ستعزز العلاقات التاريخية والمتميزة والشراكة التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وتفعيل الحوار بين دول الجنوب.

وأشار إلى أنه تم وضع برنامج حافل للرئيس السيسي، يتضمن عقد لقاءات مع الرئيس الهندي “براناب موخرجى ” و “ناريندرا مودى ” رئيس الوزراء، حيث سيتم استعراض مجمل العلاقات المصرية الهندية وبحث كل القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها قضايا الشرق الأوسط، والإرهاب، والتطرف .