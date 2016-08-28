طبيب نمساوي يكتشف “عصيرا” يعالج السرطان في 42 يوما فقط

فيينا ـ أعلن طبيب نمساوي اكتشافه علاجا للسرطان والأمراض المستعصية الأخرى بخلطة منزلية لا تكلف الكثير من المال، لكنها تشفي من السرطان في 42 يوما فقط.

ويقوم العلاج بحسب ما نشرت “روسيا اليوم” على عصير يعتمد في المقام الأول على الشمندر، وبعض المكونات الطبيعية الأخرى.

ونصح الطبيب النمساوي، برويس رودولف، اعتماد نظام غذائي يقوم على شرب الشاي فقط، وعصير الخضار الذي اخترعه ويتشكل من نسبة عالية من”الشمندر”.

وقال الطبيب إن الخلايا السرطانية ستجوع وتموت في 42 يوما، وستتحسن صحة المريض بشكل إجمالي.

ولإعداد الخلطة ما عليك سوى خلط الشمندر بنسبة 55% من العصير، والجزر بنسبة 20%، وجذور الكرفس بنسبة 20%، والبطاطا بنسبة 3% والفجل بنسبة 2%.