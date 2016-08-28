رئيس وزراء قطر يصل الكويت لإجراء محادثات أمنية

الكويت – الأناضول – ‎وصل رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، الأحد، إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، لإجراء محادثات أمنية مع وزير داخلية البلاد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن “آل ثاني” الذي يشغل منصب وزير داخلية قطر أيضاً، سيبحث، خلال زيارته، مع نظيره الكويتي محمد خالد الحمد الصباح، تعزيز التعاون الأمني المشترك بين أجهزة أمن البلدين دعماً لجهود مواجهة الإرهاب والتطرف، في ظل الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

ويرافق رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة غانم بن خليفة الكبيسي، وعدد من كبار المسؤولين.

وتشهد عدد من الدول العربية بينها اليمن وسوريا وليبيا والسودان اقتتالات داخلية، أثرت على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية فيها بشكل كبير، وسمحت لعدد من التنظيمات المتطرفة في التغلغل في المنطقة.