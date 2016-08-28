جوارديولا يوضح مشكلة الاختيار ويرد على انتقادات شاكيري

لندن ـ قال بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه لا يستطيع إشراك 30 لاعبا في المباراة الواحدة، وإن عليه اختيار 11 لاعبا فقط، مدافعا عن اختياراته للفريق.

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم، الأحد، “من الصعب عليّ أن أكون محبوبا لدى الجميع في غرفة الملابس، بسبب المنافسة الشرسة بين اللاعبين على مواقع التشكيل الأساسي في الفريق”.

وشارك في تدريبات الفريق يوم الجمعة 30 لاعبا، ولا يستطيع جوارديولا سوى اختيار 11 لاعبا لبدء المباراة المقبلة أمام وست هام مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وتتوقع وسائل الإعلام البريطانية رحيل كل من الحارس جو هارت، والمدافع الفرنسي إلياكويم مانجالا، والمهاجم العاجي ويلفريد بوني، عن صفوف مانشستر سيتي قبل انتهاء فترة الاتنقالات الصيفية.

ويدرك جوارديولا الانتقادات الموجهة له من قبل لاعب الفريق السابق، جوي بارتون، الذي وصف معاملته جو هارت بـ”المقززة”، كما صرح لاعب بايرن ميونيخ السابق، شيردان شاكيري، بأن المدرب الإسباني لا يقول للاعبين لماذا لا يتم إشراكهم في المباريات.

ورد جوارديولا في هذا الشأن “أحاول مساعدة اللاعبين كل يوم، لكن الطبع فإن بعض اللاعبين لن يتفهموا هذا، يلجأون للإعلام لأنهم لا يلعبون، أخبرت شاكيري سببب عدم إشراكه في المباريات، لكن ليس علي أن أخبره بهذا كل يوم، أتخذ القرارات واللاعبون المتضررون غير سعداء لسبب واحد وهو إحساسهم بأن المدرب لا يحبهم”.

وتابع “كل اللاعبين الـ30 يستحقون اللعب لكن القوانين تقول إنه يسمح لي بإشراك 11 لاعبا فقط، نقضي الأسبوع بأكمله في محاولة لبناء علاقة مع اللاعبين خلال التدريبات، ثم علي استبعاد بعضهم من التشكيلة، ما يدفعهم للقول: ماذا أصاب هذا الرجل؟”.