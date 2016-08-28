برشلونة وفالنسيا يستعدان لصفقة هجومية تبادلية

مدريد ـ أفادت وسائل إعلام إسبانية، السبت، بأن مهاجم برشلونة الإسباني، منير الحدادي، بات قريبا من الانتقال لصفوف فالنسيا لموسم قادم، في ظل اقتراب باكو ألكاسير، مهاجم الخفافيش من الانضمام إلى صفوف البارسا.

وقالت صحيفة “ماركا” الرياضية اليومية إن اللاعب فتح خطا للمفاوضات من أجل ارتداء قميص “الخفافيش” لموسم قادم، إلا أنه لن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة قبل وضع الرتوش الأخيرة.

وكان الحدادي قد أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى صفوف سيلتا فيجو، إلا أن تحرك إدارة فالنسيا في اللحظات الأخيرة من الممكن أن يساهم في تغيير وجهة اللاعب، لاسيما بعدما اجتمع خيسوس جارسيا بيتارش، المدير الرياضي لفالنسيا، مع وكيل اللاعب.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، علما بأن ألكاسير، المرشح للانتقال للبرسا، خرج من قائمة الفريق لمواجهة إيبار أمس، والتي خسرها فالنسيا بهدف، ما يعد مؤشرا قويا لاقتراب المهاجم الدولي من ارتداء قميص البلاوجرانا.

ورغم تأكيد مسؤولي برشلونة أن خروج الحدادي لفالنسيا لا يتعلق إطلاقا بانضمام ألكاسير لبرشلونة، إلا أن قدوم الأخير سيسهل بشكل كبير من انتقال المهاجم الشاب لفالنسيا.

كان لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، استدعى الحدادي لقائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة مهمة، اليوم،الأحد، أمام أتلتيك بلباو على ملعبه “سان ماميس″ في ثاني جولات الليجا.