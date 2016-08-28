العراق يطالب السعودية باستبدال سفيرها

بغداد - أ ف ب – طالبت الخارجية العراقية الاحد، نظيرتها السعودية باستبدال سفيرها لدى بغداد ثامر السبهان، اثر تصريحات وصفت بأنها “تجاوز للتمثيل الدبلوماسي” حسبما أفاد مصدر رسمي.

وقال احمد جمال المتحدث باسم الخارجية العراقية، “وجهت وزارة الخارجية اليوم طلباً رسمياً الى نظيرتها الخارجية السعودية يتضمن استبدال السفير” لدى بغداد.

وحول أسباب ذلك، أوضح “هناك سلسلة من التصريحات والمواقف الاعلامية التي صدرت” عن السفير “اعتبرناها تجاوزاً لحدود التمثيل الدبلوماسي ومهام السفراء”.

وأضاف جمال “لقد نبهنا مراراً وتكراراً، مرة بالاستدعاء ومرة بمذكرات احتجاجية حول رفضنا هذه التصريحات”.

وأشار الى ان “آخر التصريحات كان ما ادعاه السفير عن وجود مخطط لاغتياله في بغداد، تقف خلفه بعض الميليشات”.

وتابع “طالبناه والجانب السعودي بتقديم اي ادلة او وثائق تثبت وجود ه،كذا مخطط والا سنعتبر الموضوع فبركة اعلامية مقصودة، تهدف للاساءة لسمعة العراق وقدرته في حماية البعثات الدبلوماسية”.

الا انه أكد عدم تقديم اي ادلة حول ذلك.

ولم يتسن الحصول على تعليق عن السفارة السعودية.

وكان السفير السعودي تعرض خلال الفترة الماضية، لانتقادات من نواب اثر تصريحات حول اوضاع أمنية في البلاد، وصفت بأنها “تدخل في الشأن الداخلي” للعراق.

أعقب ذلك مطالب برلمانية بإبداله.

وبالنسبة للعلاقات بين البلدين، قال المتحدث “نرجو ان لا يكون هناك ارباك او تعكر في صفو العلاقات (…)، العراق حريص على ادامة وتطوير وتفعيل علاقاته مع المملكة في هذه المرحلة”.

وأكد ان “طلب ابدال السفير مسألة دبلوماسية اعتيادية متعارف عليها بين الدول”.

ويذكر ان السفير السعودي وصل بعد موافقة العراق عليه في ايلول/سبتمبر 2015، قبل ان يبدأ عمله نهاية العام الماضي، وفقاً للمتحدث.