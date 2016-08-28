أبو الغيط يستعرض فى البحرين تطورات القضايا العربية

القاهرة - د ب أ – أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الأحد، أن زيارته إلى البحرين تأتى في إطار الحرص على استعراض القضايا العربية.

وتوجه أبو الغيط اليوم على رأس وفد إلى مملكة البحرين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها آخر التطورات العربية والفعاليات القادمة في إطار الجامعة .

وقال أبو الغيط ، قبل مغادرته مطار القاهرة اليوم، إنه سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين في مملكة البحرين بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب لاستعراض ملف القضايا العربية، والاستعدادات الخاصة ببعض الفعاليات العربية الفترة القادمة .