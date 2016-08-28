قوات الجيش والمقاومة اليمنية تحرر مواقع شرق صنعاء

صنعاء - د ب أ – حررت قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية اليمنية الأحد عدداً من المواقع من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، بمديرية نهم.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”، إن “رجال الجيش الوطني و المقاومة حرروا جبل السوداء المطل على وادي محلي من الجهة الشرقية”.

وأشار المركز إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وقوات صالح، دون أن يحدد أعدادهم.

كما ذكرت مصادر في المقاومة الشعبية، أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا من السيطرة على “تبة الكحلة”، في حين ما تزال المعارك عنيفة بين الطرفين باتجاه نقيل ابن غيلان الاستراتيجي.

في سياق آخر، ذكرت مصادر محلية، أن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية على مواقع للحوثيين بمديريتي “كتاف”و “باقم”، بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين.

وأوضحت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل حمود النصر وهو قيادي حوثي، إلى جانب ثلاثة من مرافقيه.

وتواصل قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليتها ضد الحوثيين وقوات صالح منذ عام ونصف، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوفهم.