إسرائيل تمنع دخول كتب مدرسية إلى غزة مع بدء العام الدراسي الفلسطيني

غزة - د ب أ – قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الأحد، إن إسرائيل منعت دخول كتب مدرسية إلى قطاع غزة مع بدء العام الدراسي الفلسطيني.

وذكر وكيل الوزارة زياد ثابت ، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، أنه كان مقرراً إدخال الكتب إلى غزة بعد طباعتها في الضفة الغربية عبر حاجز (بيت حاننون/إيرز) الخاضع لسيطرة إسرائيل.

وأوضح ثابت أن المنع تم لكتب سبع مواد من المنهاج الجديد الذي أقرته الوزارة للمرحلة الابتدائية، بعد أن تمت طباعتها في الضفة الغربية، معتبراً ذلك “انتهاكاً فاضحاً”.

وتوجه اليوم مليون و192 ألف و808 طلاب وطالبات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي الجديد بعد انقضاء عطلة الإجازة الصيفية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال حفل بإطلاق العام الدراسي في إحدى مدارس رام الله، على حق الفلسطينيين في تعليم آمن ومستقر ومتطور عشية بدء عام دراسي جديدة.

وشدد الحمد الله على أن تمسك طلبة فلسطينيين بالعلم والتعليم “تأكيد على إصرارهم على الحياة والأمل والثبات في وطنهم، رغم المعاناة والألم الذي يسببه استمرار الاحتلال الإسرائيلي”.