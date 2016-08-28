بابا الفاتيكان يعتزم زيارة البلدات المتضررة من زلزال إيطاليا في أقرب وقت ممكن

مدينة الفاتيكان - د ب أ – قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، إنه سوف يزور البلدات المتضررة من زلزال وسط إيطاليا الذي أودى بحياة نحو 290 شخصاً.

وقال البابا فرنسيس في كلمة موجهة لضحايا الكارثة :”الإخوة والأخوات الأعزاء ، أتمنى أن آتي وأراكم في أقرب وقت ممكن، لأنقل لكم بنفسي راحة الإيمان ودعم أمل المسيح”.

وخلال كلمته في قداس الأحد ، تقدم البابا أيضاً بالشكر لخدمات الإنقاذ على جهود الإغاثة التي قدمتها ، وقال إنه يصلي من أجل القتلى والناجين.