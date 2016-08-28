محكمة مصرية تخلي سبيل صحافي متهم بنشر أخبار من شأنها الإضرار بالأمن

القاهرة - رويترز – قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت الأحد، بإخلاء سبيل صحافي متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على عمرو بدر في الثاني من مايو أيار بمقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، مما دفع النقابة لاتهامها باقتحام المبنى بالمخالفة للدستور والقانون.

وقالت وزارة الداخلية إن النقابة وفرت ملجأ لبدر وصحافي آخر هو محمود السقا، للحيلولة دون تنفيذ أمر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما وإن الصحافيين سلما نفسيهما للشرطة طواعية داخل المبنى.

ويحاكم نقيب الصحافيين يحيى قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي، بتهمة إيواء بدر والسقا في مقر النقابة ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام المبنى.

وقال مصدر إن محكمة جنايات جنوب محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، أصدرت الحكم بإخلاء سبيل بدر المتهم أيضاً بمحاولة تغيير دستور الدولة بالقوة وحددت لإخلاء السبيل كفالة خمسة آلاف جنيه (563 دولاراً).

وقالت المصادر القضائية إن السلطات أفرجت صباح الأحد، عن المحامي الحقوقي مالك عدلى المتهم في نفس القضية والذي كانت محكمة جنايات جنوب القليوبية قد قضت السبت، بإخلاء سبيله ورفض طلب من النيابة العامة باستمرار احتجازه. وألقي القبض على عدلي في السادس من مايو أيار.