نائب ميركل يعتبر ان اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا أخفقت

برلين – د ب أ – اعتبر زيجمار جابرييل نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي بحكومتها، اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باسم “الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي” أخفقت.

وقال جابرييل، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، في حوار خاص للقناة الثانية الألمانية (زد دي إف) من المقرر بثه كاملاً مساء الأحد: ” في الواقع أخفقت المفاوضات مع الولايات المتحدة؛ لأنه يتعين علينا ألا نرضخ للمطالب الأمريكية بالطبع بصفتنا أوروبيون”.

وفي المقابل دافع نائب ميركل عن اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي وكندا المعروفة باسم “اتفاقية سيتا”، ولكنه أعرب عن استيائه من أنه غالباً ما يتم الخلط بينها وبين الاتفاقية مع الولايات المتحدة.

وقال جابرييل: “لقد كان النقاش صعباً للغاية من خلال وضع الاتفاقية مع كندا والاتفاقية مع الولايات المتحدة في إناء واحد، ويعد ذلك أمراً خاطئاً”.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن مظاهرات ضد اتفاقيتي “سيتا” والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في كثير من المدن الألمانية يوم 17 أيلول/سبتمبر القادم.

وعلى عكس الوضع القائم في الاتفاقية مع الولايات المتحدة، تم الانتهاء من التفاوض بشأن اتفاقية “سيتا” بالفعل.