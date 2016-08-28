رئيس وزراء اليونان يطالب بتقليص آخر لديون بلاده وتعويضات من ألمانيا

أثينا - د ب أ – يطالب رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس ، بتقليص آخر في ديون الدولة وتخفيف لما يرى إنها إجراءات تقشفية مملاه من ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “ريالنيوز″ التي تصدر في أثينا والتي نشرت الاحد، انتقد رئيس الوزراء اليساري برلين بسبب العمل كنوع من بنك الادخار الاوروبي وتسجيل فوائض مفرطة، حيث تعاني جنوب أوروبا من بطالة بلغت رقماً قياسياً.

وقال تسيبراس “إذا استمر ذلك، سنرى نتائج مقلقة للغاية في الانتخابات والاستفتاءات المقبلة (في مختلف أنحاء أوروبا)”.

وأضاف في المقابلة إن “عقيدة التقشف ستدفع أوروبا “على شفا الانحلال”، داعياً الدول الاعضاء من شمال أوروبا الى تقديم دعم مالي للجنوب المضطرب بالتكتل في محاربة البطالة.

وجدد تسيبراس أيضاً دعوته للحصول على تعويضات من ألمانيا، لخسائر الحرب خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال تسيبراس “إنها قضية شرف للبلاد. لن تتخلى اليونان عن مطالبها”.

وخلال السنوات الخمس الماضية، جددت أثينا دعواتها للحصول على تعويضات من ألمانيا، تصل في الاجمالي إلى 332 مليار يورو (372 مليار دولار) عن جرائم الحرب والاضرار التي تكبدتها خلال الاحتلال النازي، والقروض الالزامية التي اضطرت اليونان لاعطائها للبنك المركزي الالماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وتصر ألمانيا على إنها أوفت بالتزاماتها لليونان، بما في ذلك دفع 115 مليون مارك للبلاد بموجب اتفاق في عام 1960 .