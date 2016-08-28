يلدريم يلتقي العاهل البحريني في إسطنبول

إسطنبول - الأناضول - عقد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، اجتماعاً مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في إسطنبول.

وجرى الاجتماع في قصر “جراغان”، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، ووزير الاقتصاد، نهاد زيبكجي، ووزير العمل والتأمينات الاجتماعية، سليمان صويلو.

والجمعة شارك ملك البحرين من بين عدة قادة لدول عربية وأجنبية في مراسم افتتاح جسر “السلطان ياووز سليم” الذي يربط شطري مدينة إسطنبول الأسيوي والأوروبي، بحضور رسمي يتقدّمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم.

وبدأ الخميس الماضي عاهل البحرين زيارة رسمية (لم يحدد موعداً لختامها) إلى تركيا تعد الأولى من نوعها منذ 8 سنوات، تشهد إجراء مباحثات تتناول “العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في جميع المجالات، إضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا موضوع الاهتمام المشترك”، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي البحريني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بنا).