مقتل 18 واصابة 120 من عناصر قوات الحكومة الليبية خلال معارك مع تنظيم الدولة في سرت

طرابلس- أ ف ب- قتل 18 من عناصر قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية واصيب 120 اخرون بجروح في معارك مع تنظيم الدولة الاسلامية في سرت اندلعت الاحد مع توغل القوات الحكومية في المعقلين الاخيرين للجهاديين في المدينة الساحلية، بحسب حصيلة جديدة لمصدر طبي.

وعدد المستشفى الميداني الخاص بالقوات الحكومية في سرت (450 كلم شرق طرابلس) على صفحته في موقع فيسبوك اسماء 18 عنصرا من هذه القوات قضوا في سرت اليوم، معلنا ايضا ان عدد المصابين وصل الى 120.

وكانت حصيلة سابقة افادت بمقتل ثمانية عناصر واصابة 16 عنصرا اخر بجروح.

ودخلت قوات حكومة الوفاق الوطني اليوم المعقلين الاخيرين للتنظيم المتطرف في سرت مع انطلاق المرحلة الاخيرة من عملية استعادة المدينة من الجهاديين والتي سبقتها تحشيدات عسكرية عند مداخل المعقلين.

ويشارك نحو الف مقاتل في الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية في الحي رقم 1 شمالا والحي رقم 3 شرقا.