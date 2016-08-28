الرئيس النيجيري يؤكد: زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو مصاب

ابوجا- أ ف ب- قال الرئيس النيجيري محمد بخاري إن زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو “مصاب”، في أول تعليق له على مزاعم الجيش بان شيكاو اصيب في هجوم.

وذكرت القوات النيجيرية الثلاثاء أن شيكاو اصيب في غارة جوية استهدفت معقلا لبوكو حرام في الغابات، الا انه لم يصدر اية تصريحات اضافية ولم يعرض اية أدلة تثبت ذلك.

وقال بخاري في بيان من نيروبي حيث يشارك في قمة تنموية “علمنا انه اصيب في غارة جوية نفذتها القوات الجوية النيجرية”.

واضاف ان “عناصر القيادات العليا والسفلى في بوكو حرام تعاني من مشكلة” مؤكدا أن التنظيم “لا يسيطر على اية منطقة كما انقسم الى مجموعات صغيرة تهاجم اهدافا سهلة”.

وقال بخاري إن شيكاو “اقصي” من الجماعة، ليؤكد المزاعم بان ابو مصعب البرناوي الذي عينه تنظيم الدولة الاسلامية هو المسؤول حاليا عن التمرد.

وظهرت مؤشرات على صراع سلطة بين كبار قادة الجماعة الاسلامية في وقت سابق من هذا الشهر عندما اصدر شيكاو تسجيل فيديو ينفي فيه اقصاءه.

ويعتقد ان البرناوي لا يتجاوز عمره 22 عاما وهو ابن مؤسس بوكو حرام محمد يوسف واعلن تنظيم الدولة الاسلامية تعيينه زعيما للجماعة في اب/ اغسطس.

وقال بخاري انه “مستعد للحديث مع زعماءبوكو حرام” للتفاوض على الافراج عن 218 فتاة اسرهن التنظيم في 2014.

وتثير جماعة بوكو حرام الفوضى في شمال شرق نيجيريا في مساعيها لانشاء دولة اسلامية اصولية وقتلت اكثر من 20 الف شخص وشردت 2,6 مليون اخرين من منازلهم.