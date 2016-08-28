إيران تعتقل أحد أعضاء فريق التفاوض بشأن الاتفاق النووي للاشتباه في أنه جاسوس

دبي- رويترز- قال متحدث قضائي الأحد إن إيران اعتقلت أحد أعضاء فريق التفاوض بشأن الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته مع القوى العالمية للاشتباه في أنه جاسوس.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن غلام حسين محسني اجئي المتحدث باسم السلطة القضائية قوله خلال مؤتمر صحفي أسبوعي إن السلطات أفرجت عن المشتبه به بكفالة بعد أن أمضى بضعة أيام في السجن لكنه لا يزال قيد التحقيق. كما وصف المتحدث القضائي المفاوض الذي لم يكشف عن اسمه بأنه “جاسوس اخترق صفوف الفريق النووي.”

وبموجب الاتفاق الذي أبرمه الرئيس حسن روحاني العام الماضي جرى تخفيف معظم العقوبات الدولية على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. لكن المحافظين في إيران يعارضون الاتفاق ويرونه استسلاما للولايات المتحدة.

وكان اجئي يرد على سؤال عن تأكيد نائب إيراني الأسبوع الماضي بأن عضوا في فريق التفاوض يحمل جنسية مزدوجة اُعتقل بتهمة التجسس.

وأعلن النائب العام في طهران في 16 أغسطس آب اعتقال شخص مزدوج الجنسية قال إنه على صلة بالمخابرات البريطانية إلا أنه لم يذكر أن الشخص عضو في فريق التفاوض النووي. ولم يؤكد اجئي بوضوح أن الشخص المعتقل يحمل جنسية ثانية.

وقالت بريطانيا في 16 أغسطس آب إنها تحاول معرفة المزيد عن اعتقال شخص مزدوج الجنسية.