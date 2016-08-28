مقتل جندي تركي إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي البلاد

أنقرة- د ب أ- قتل جندي تركي، وأُصيب ثلاثة آخرون، الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة، في إقليم هكاري، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت الأحد وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة عن مصادر أمنية لم تسمها قولها إن قوات كانت في نقطة تفتيش على الطريق بين إقليمى “هكاري” و”وان”، لاحظت وجود عبوة ناسفة على جانبه.

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن حاولت تفكيك العبوة، إلا أن “إرهابيين فجّروها عن بعد” ما أدى لمقتل جندي وإصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى.

واتهمت المصادر ذاتها مسلحي حزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن العملية فيما لم يؤكد الحزب أو ينف.

وذكر التقرير أن قوات الأمن أطلقت عملية في المنطقة من أجل القبض على المتورطين.

وفي وقت سابق الأحد، قُتِل سبعة من مسلحي الحزب، وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، خلال اشتباكات مع قوات الجيش التركي في الإقليم ذاته، بحسب الأناضول.