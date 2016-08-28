روسيا ترفع الحظر عن رحلات الطيران العارض إلى تركيا

موسكو- الأناضول- رفعت الحكومة الروسية الأحد، الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض (تشارتر) إلى تركيا منذ حادثة إسقاط مقاتلتها التي انتهكت الأجواء التركية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء الروسية، الأحد، فإنّ رئيس الحكومة الروسي، ديميتري ميدفيديف، وقّع على قرار رفع الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى تركيا.

وأوصت رئاسة الوزراء الروسية في بيانها كافة شركات النقل الجوية باتخاذ تدابير إضافية أثناء الرحلة من أجل ضمان سلامة السياح المسافرين إلى تركيا.

جدير بالذكر أنّ رفع الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى تركيا، كان أحد أهم البنود التي ناقشها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 9 أغسطس/ آب الجاري.

وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.

وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز “إف – 16″، أن أسقطتا مقاتلة روسية من طراز “سوخوي – 24″، في نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبًا).

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا؛ حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا. ولاحقا تم تخفيف بعض هذه القيود.