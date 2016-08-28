تركيا تتعهد باستمرار دعم مساعي البحرين في الحفاظ على أمنها الداخلي

إسطنبول- د ب أ- قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده ستستمر في دعم مساعي البحرين في الحفاظ على أمنها الداخلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء لتي تديرها الدولة، في تقرير إخباري الأحد.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء التركي، عقد الأحد، اجتماعًا مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر “جراجان” في إسطنبول، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، ووزير الاقتصاد، نهاد زيبكجي، ووزير العمل والتأمينات الاجتماعية، سليمان صويلو.

وذكر التقرير نقلا عن مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أن يلدريم تقدّم بالشكر لملك البحرين على مواقفه التضامنية مع تركيا ضدّ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي.

وأشار يلدريم إلى أنّ زيارة ملك البحرين شخصياً إلى تركيا “تعدّ مظهراً واضحاً من مظاهر التعبير عن التضامن مع النظام الديمقراطي” القائم فيها، لافتا إلى أنّ تركيا “ستستمر في مساندة البحرين والوقوف إلى جانبها ودعم مساعيها في الحفاظ على أمنها الداخلي”.

كما أعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في شتّى المجالات، بما في ذلك قطاع الصناعات الدفاعية.

فيما نقلت الوكالة عن ملك البحرين، تأكيده على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده للعلاقات مع تركيا، لافتا إلى أنّ “البحرين تهدف إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع الحكومة التركية”.

وبدأ عاهل البحرين زيارة رسمية إلى تركيا يوم الخميس الماضي تعد الأولى من نوعها منذ 8 سنوات.