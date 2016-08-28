السلطات البريطانية تعرقل تصدير تاج للملكة فيكتوريا لمشتر أجنبي

لندن ـ د ب أ: ذكرت وكالة “برس أسوسيشن” البريطانية للانباء أمس الأحد أن السلطات البريطانية عرقلت تصدير تاج كانت ترتديه الملكة فيكتوريا، لمشتر أجنبي.

وفي مسعى لإبقاء التاج المرصع بالياقوت الأزرق والماس في الاراضي البريطانية، تبحث الحكومة عن مشتر في بريطانيا لبيع التاج بنفس السعر المطلوب وهو ستة ملايين جنيه أسترليني (7.8 مليون دولار).

وقال وزير الثقافة مات هانكوك في تصريحات نقلتها الوكالة “آمل أن نتمكن من إبقاء التاج في بريطانيا وعلى مرأى من الشعب للتمتع به لسنوات قادمة”.

وينظر إلى التاج، الذي صممه الامير البرت، زوج فيكتوريا في عام 1840، على إنه واحد من أهم المقتنيات، التي كانت تملكها سابقا ملكة بريطانيا.

ولدى اللجنة البريطانية لمراجعة تصدير الأعمال الفنية والأشياء ذات المنفعة الثقافية مهلة الآن حتى 27 كانون أول/ديسمبر للبحث عن مشتر بديل، ويمكن تمديد الموعد النهائي لتصدير التاج حتى 27 حزيران/يونيو إذا أبدى شخص، يعيش في بريطانيا نوايا جادة لتقديم نفس السعر المطلوب.