اردوغان يؤكد أن بلاده ستقاتل الميليشيات الكردية والجهاديين “بالعزيمة نفسها”





اسطنبول- أ ف ب- تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأحد أن تقاتل بلاده جهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية” والمقاتلين الأكراد السوريين “بالعزيمة نفسها”، وذلك في اليوم الخامس من العملية العسكرية التركية في سوريا، والتي أسفرت عن مقتل العشرات.

وقال اردوغان في تجمع في مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) “سنقدّم كل أشكال المساهمة للعمل لإخراج “داعش” من سوريا”، وأضاف “بالنسبة لـ “حزب الاتحاد الديموقراطي” الإرهابي في سوريا، فإننا (سنقاتله) بالعزيمة نفسها”، في إشارة إلى الحزب الموالي للأكراد في شمال سوريا، و”وحدات حماية الشعب” الكردية التي تشكل جناحه العسكري.