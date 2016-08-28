الحوثيون يعلنون قصف الأراضي السعودية… ومقتل طفلتين في نجران

صنعاء ـ من زكريا الكمالي: قتلت طفلتان سعوديتان، وجرح 5 آخرون، اليوم الأحد، بمقذوفات عسكرية من الأراضي اليمنية سقطت على منطقة “نجران” جنوبي المملكة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، نقلا عن الدفاع المدني، إن طفلتين قُتلتا وأصيب خمسة من أفراد الأسرة، جراء سقوط مقذوف من الأراضي اليمنية.

ولم تحدد السلطات السعودية نوعية المقذوف ولا هوية الجهة التي أطلقته، لكن الشريط الحدودي يشهد معارك متصاعدة بين الحوثيين والجيش السعودي منذ أسابيع، بعد انهيار هدنة قادها زعماء قبليون في مارس/آذار الماضي، وأثمرت عن تهدئة وتبادل للأسرى ونزع لمئات الألغام.

وأعلن الحوثيون، مساء اليوم، إطلاق صواريخ “كاتيوشا” على تجمع للآليات السعودية في موقع “السديس″، بمنطقة “نجران” محققة إصابات مباشرة.

وقالت قناة المسيرة، التابعة للجماعة، إن القوة الصاروخية التابعة لهم، قصفت أيضاً مواقع عسكرية للجيش السعودية، في منطقة “الخضراء” بصواريخ الكاتيوشا، ومواقع “الشبكة” و”القرن” و”السودة” في منطقة الخوبة، بجازان.

ومنذ تصاعد المعارك يقول الحوثيون إن أهدافهم في نجران “عسكرية”، وسبق أن تنصلوا من المسؤولية عن مقتل 7 مدنيين خلال الأيام الماضية.

ومنذ أسابيع، تتعرض منطقة “نجران” لقصف صاروخي شبه يومي يسقط على إثره عدد من المدنيين، كما احترقت محطة كهرباء في نجران اليومين الماضيين بمقذوف مصدره اليمن، رغم نشر السلطات السعودية أنظمة دفاع صاروخية في “نجران”، حسب تصريحات السلطات السعودية.

ونجحت أنظمة الدفاع الجوية الأمريكية الشهيرة، في التصدي لعشرات من الصواريخ الباليستية القادمة من الأراضي اليمنية فوق سماء نجران وجازان.