المرصد السوري: مقتل شخصين في غارات جوية على حمص

بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر في غارات جوية على مدينة الرستن السورية اليوم الأحد.

وأضاف المرصد أن الغارات وقعت في الصباح.

وتقع الرستن في المناطق الريفية على بعد نحو 22 كيلومتراً شمالي مدينة حمص التي دمرتها الحرب.

وأظهر فيديو نشرته وكالة سمارت للأنباء -وهي مجموعة إعلامية سورية مقرّها غازي عنتاب في تركيا- أعمدة من الدخان في الرستن بينما يفتش سكان بين الأنقاض بحثا عن ناجين.

وشوهد أفراد ينتمون لمجموعة الدفاع المدني السوري -وهي مجموعة تعمل في مجال البحث والإنقاذ وتدعمها بريطانيا وتنشط في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة- وهم ينتشلون رجلاً مصاباً من بين الأنقاض.

وتطابق ما جاء في اللقطات مع ما ورد في فيديوهات أخرى بثت على حسابات النشطاء المعارضين للحكومة على موقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات التي نشرها النشطاء أطفال مصابين وهم يتلقون العلاج.

وذكرت وكالة سمارت للأنباء أن بعض مقاتلي المعارضة والمدنيين الذين أُجلوا من منطقة داريا المحاصرة في دمشق وصلوا إلى مدينة قلعة المضيق في محافظة حماه اليوم الأحد، وذلك في موكب تضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر.

واستسلم مقاتلو المعارضة في داريا يوم الخميس بعد حصار دام أربع سنوات، ووافقوا على وقف إطلاق النار مع الحكومة أثناء عملية الإجلاء.

وتقع قلعة المضيق على بعد 300 كيلومتر شمالي داريا.