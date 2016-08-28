شتاينماير: دول مثلث فايمار “قصة نجاح عظيمة”





فايمار- د ب أ- قال فرانك- فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني إن “مثلث فايمار قصة نجاح عظيمة بحق”.

جاءت هذه التصريحات لشتاينماير بعد لقاء عقده اليوم الأحد في قصر إترسبورج، بالقرب من مدينة فايمار الألمانية، مع نظيريه البولندي فيتولد فاشيكوفسكي والفرنسي جان مارك ايرولت بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس ما يسمى بمثلث فايمار، الذي يعد منتدى لبحث شؤون السياسة الخارجية للدول الثلاثة.

ومن المقرر أيضاً عقد اجتماع قمة بين زعماء الدول الثلاثة في إطار هذا المنتدى في فرنسا في تشرين ثان/نوفمبر المقبل وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، وسيعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعاً للتشاور قبل المشاركة في الاجتماعات الأوروبية.

من جانبه، قال إيرولت:” يجب أن نعيد إحياء روح فايمار مرة أخرى، وأن ننقل هذه الروح إلى أوروبا كلها”.

وفي نفس السياق، أعرب فاشيكوفسكي عن اعتقاده بأن مثلث فايمار في إمكانه لعب ” دور أكثر أهمية” على كل المستويات.

وكان مثلث فايمار تأسس في يومي 28 و29 آب/أغسطس من عام 1991، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث السابقين، الألماني هانز-ديتريش جنشر والفرنسي رولان دوما والبولندي كرزيستوف سكوبيشفسكي، في مدينة فايمار بولاية تورينجن، وكان المنتدى يهدف إلى التقريب بين بولندا وغيرها من دول شرق أوروبا وبين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، غير أن المنتدى الحواري فقد أهميته في الفترة الأخيرة.