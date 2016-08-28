وفاة وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن اليعازر





تل ابيب- د ب ا- توفي في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب عصر اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بنيامين بن إليعازر، عن عمر يناهز الـ80، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وقد ولد بن إليعازر في العراق، وقدم إلى البلاد عام ألف وتسعمئة وخمسين، وقام بتغيير اسمه من فؤاد إلى بنيامين . والتحق بعدها بأربعة أعوام بالجيش الإسرائيلي،.

وبدأ بن اليعاز قبل اثنين وثلاثين عاماً نشاطه البرلماني، حينما انتخب عن حزب “ياحد” عضواً في الكنيست مع عيزر فايتسمان. واتحدت كتلة “ياحد” بعد الانتخابات مع حزب العمل.

وعيّن بن إليعازر وزيراً للبناء والإسكان في حكومة رئيس الوزراء الراحل اسحاق رابين، وتولى حقيبة الدفاع عام 2001. ونافس قبل عامين على منصب رئيس الدولة إلا أنه انسحب من السباق بسبب التحقيقات الشرطية حول حصوله على تبرعات بالمخالفة للقانون .

وفي نهاية العام الماضي قدمت ضده لائحة اتهام تتضمن تهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الائتمان وارتكاب مخالفات ضريبية.