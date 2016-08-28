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مقتل 28 مقاتلاً ليبياً على الأقل في معركة ضد “الدولة الإسلامية” في سرت

Aug 28, 2016

LIBYA-CONFLICT-IS-SIRTE

سرت- رويترز- أفادت قائمة أعدها مستشفى أن ما لا يقل عن 28 مقاتلاً ليبياً قتلوا، وأصيب أكثر من 180 اليوم الأحد لدى تقدمهم صوب المعاقل الأخيرة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة سرت الساحلية.

وخلال الحملة المستمرة منذ ثلاثة أشهر تمكنت القوات المتحالفة مع الحكومة الليبية والمدعومة من الأمم المتحدة وتساندها ضربات جوية أمريكية منذ الأول من أغسطس آب من إجبار المتشددين على التراجع إلى منطقة سكنية صغيرة في وسط سرت.

واستؤنف القتال العنيف اليوم الأحد بعد توقف لمدة أسبوع.

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