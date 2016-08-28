محكمة إسرائيلية تأمر بترحيل أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة في قضية مبيعات أسلحة إلى إيران





القدس- أ ف ب- أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا الأحد بأن يتم تسليم إسرائيلي متهم ببيع معدات دفاعية أميركية إلى إيران إلى الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وزارة العدل.

وقالت المحكمة في بيان إنه يجب تسليم اريي الياهو “ايلي” كوهين إلى السلطات الأميركية “لمحاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات فدرالية تتعلق بتجارة قطع غيار عسكرية إلى إيران”.

وأضافت أنه “طبقاً للائحة الاتهام التي استند إليها طلب ترحيله، فإن كوهين قام خلال الأعوام 2000-2004 بتصدير قطع غيار عسكرية من الولايات المتحدة إلى مسكنه في إسرائيل”.

وأضافت في بيانها أنه، وثلاثة مساعدين له في الولايات المتحدة، قاموا بشحن قطع صواريخ هوك ومقاتلات وحاملات جنود مدرعة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل باستخدام تصريحات زائفة عن المواد ووجهتها النهائية.

وجاء في محضر جلسة اليوم أن كوهين، وخلال الفترة 2012-2013، “قام مرتين بإعادة تصدير قطع غيار عسكرية مصنوعة في الولايات المتحدة تستخدمها الطائرات المقاتلة من إسرائيل إلى إيران عبر اليونان”.

ورفعت الشكاوى بحقه في محكمة فدرالية في كونيتكت في 2013 وتقدمت الولايات المتحدة بطلب تسلمه في العام التالي.

ووافقت محكمة القدس على ذلك الطلب، إلا أن كوهين طعن فيه أمام المحكمة العليا.

وقالت المحكمة في قرارها الأحد “أن الفعل الذي طلب على أساسه تسليمه (كوهين) يعدّ مخالفة جنائية بموجب قوانين” إسرائيل والولايات المتحدة.

ورغم أن إيران توصلت إلى اتفاق بشأن ملفها النووي مع الدول الست الكبرى رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات عنها، إلا أن الحظر على بيعها الأسلحة لا يزال سارياً.