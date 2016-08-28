الكوميدي يان بومرمان يستلقي عارياً بجانب ميركل

برلين ـ نشر الإعلامي الألماني الساخر والمثير للجدل يان بورمرمان فيديو كليب جديد لأغنية راب يسخر فيها من بعض وسائل الإعلام ومنتقديه.

كما ظهرت في الفيديو شخصيات سياسية مشهورة عارية، كالمستشارة أنغيلا ميركل والرئيس يوآخيم غاوك.

عاد الإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان ليثير الجدل من جديد، من خلال فيديو كليب جديد يحمل عنوان “الشاب الشاحب النحيف يقوم بعمله”، وهي أغنية راب ساخرة يتحدث فيها بومرمان عن نفسه “الشاب الشاحب النحيف” وعن “عمله الناجح” في برنامجه “نيو ماغتسين رويال”، الذي يبث على قناة (زد دي إف نيو).

كما اغتنم الفكاهي بومرمان الفرصة ليرد في أغنيته على الانتقادات التي طالته بسبب سخريته من وسائل إعلام ألمانية وساسة أبرزهم بياتريكس فون شتورش، نائبة زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا المعادي للأجانب. كما لم ينسى الإعلامي الألماني المثير للجدل أن يسخر قليلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. تجدر الإشارة أن الرئيس التركي أردوغان رفع دعوى ضد بومرمان بعد إلقاء الأخير قصيدة هجاء تنتقد الرئيس التركي.

ويظهر في آخر المقطع شخصيات ألمانية مشهورة تستلقي جميعها عارية بجانب بومرمان العاري أيضاً، كالمستشارة أنغيلا ميركل ونائبها بيتر ألتماير ومتحدثها الرسمي شتيفان زايبرت والرئيس الألماني يوآخيم غاوك وفرواكه بيتري، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا. ولم تصدر حتى الآن ردود أفعال من قبل هذه الشخصيات بسبب تصويرهم عراة من قبل الكوميدي المثير للجدل.