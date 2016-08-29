مظاهرة في النمسا تطالب بـ”وقف أسلمة” البلاد

فيينا- الأناضول- تظاهر نحو 100 يميني متطرف اليوم الأحد أمام رئاسة اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في العاصمة النمساوية فيينا، مطالبين بوقف ما أسموه “أسلمة” البلاد.

وردد المتظاهرون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “حركة هوية فيينا”، شعارات مناهضة للأجانب والمسلمين، حاملين لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “ماتت سياسة الباب المفتوح لأوروبا”، و”أوقفوا الأسلمة”.

وقرأ أحد منظمي المظاهرة بياناً أشار إلى أن السياسيين والإعلام والخبراء والقساوسة روّجوا لأعوام طويلة أن التكامل سيحقق إسهامات للبلاد، لافتاً أنهم يواجهون خطر فقدانهم لدينهم وثقافتهم.

وعقب البيان، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: “مع السلامة”، و”التكامل كذبة”، و”الخطوط الجوية للهجرة العكسية”، وفي إحداها صورة لبطاقة سفر باتجاه واحد من فيينا إلى إسطنبول.

وقال رئيس الحركة، مارتن سيلنير، خلال حديثه لـ “الأناضول”: “نحن لسنا ضد الأتراك أو الإسلام، نحن ضد أسلمة بلادنا”، مشيراً إلى أن كل أمة لديها الحق بالدفاع عن ثقافتها ودينها، معرباً عن اعتقاده بوجود العديد من الأتراك المحبين للنمسا.