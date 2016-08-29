﻿الحكومة اليمنية ترحّب بـ«خطة كيري» للحل والحوثيون يشترطون وقف غارات التحالف للعودة للحوار

لندن – «القدس العربي»: رحبت الحكومة اليمنية بالخطة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي عادل الجبير، عقب لقاء بشأن اليمن في مدينة جدة السعودية.

وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ للأنباء إنها مستعدة للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية بما في ذلك ترحيبها المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة وضم وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي، شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216.

ولفتت الحكومة إلى أن الميليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني بأنها انتصار مزعوم لها، وتفهم حرص الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية بشكل خاطئ ما يدفعها إلى ممارسة مزيد من الغطرسة والهمجية للمضي في مخططها التدميري لخدمة أجندات مشبوهة.

من جانبه، قال المجلس السياسي الأعلى الذي يديره الحوثيون في اليمن أمس الأحد إنه مستعد لاستئناف محادثات السلام مع حكومة اليمن في المنفى، شريطة أن يتوقف التحالف الذي تقوده السعودية عن مهاجمة وحصار المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وخلال اجتماعه الأسبوعي في القصر الرئاسي في صنعاء قال المجلس إن استعداده لاستئناف محادثات السلام مشروط «بالوقف الشامل للعدوان ورفع الحصار الجائر على الشعب اليمني».

وتقوم الخطة على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم السلاح وسحب الميليشيات.

وحثّ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد أطراف النزاع اليمني على الالتزام من جديد «بوقف الأعمال القتالية» بشكل فوري.

وانهارت في وقت سابق هذا الشهر مفاوضات رعتها الأمم المتحدة لإنهاء القتال المستمر منذ 18 شهرا في اليمن الواقع على الحدود الجنوبية للسعودية، واستأنف الحوثيون المتحالفون مع إيران هناك هجماتهم على المملكة.