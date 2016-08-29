﻿جنبلاط يحتاط أمنيّاً خشية استغلال مخابرات خارجية تهديد تنظيم «الدولة» باغتياله

بيروت ـ « القدس العربي» ـ من سعد الياس: في وقت تتواصل عمليات الدهم الأمنية لعناصر سورية ولبنانية يُشتبه بانتمائها لتنظيم «الدولة الإسلامية» في عدد من المناطق اللبنانية، فإن ما تسرّب عن تهديدات بالقتل يحضّر لها تنظيم «الدولة» ضد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط بدأ يتفاعل مع ورود أنباء عن وجود سيّد المختارة خارج لبنان في إجازة خاصة، ولكنها غير بعيدة عن رغبة النائب جنبلاط في اتخاذ احتياطات بعد التقارير الأمنية التي وصلته والتي يأخذها على محمل الجد كي لا يلقى مصير والده كمال جنبلاط في 16 آذار/ مارس 1977 على أيدي المخابرات السورية.

وكانت معلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية تفيد بأن قيادة العمليات الخارجية في تنظيم «الدولة» في الرقة أصدرت أمراً إلى مجموعات تعمل في لبنان بوجوب تركيز العمل على استهداف مناطق تقطنها غالبية مسيحية، إضافة إلى مناطق يسكنها أبناء الطائفة الدرزية. كذلك فإن أوامر «الرقة» تطلب استهداف النواب والوزراء والسياسيين الدروز، وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط. وفيما لم يتأكد مدى دقة هذه التقارير فإن مسؤولين أمنيين يتحدثون عن اكتشاف هذا المخطط من خلال الأمن الوقائي الاستباقي.

وقد علّق النائب جنبلاط على ما بلغه من رسائل تهديد، فقال أثناء رعايته حفل تخرج طلاب مدارس العرفان في الشوف «أياً كانت رسالة التهديد، أكانت من قريب أو من بعيد، بعد هذا العمر، نتكّل على القدر وعلى الله».

وبحسب أوساط قريبة من المختارة فإن جنبلاط يخشى أن تستغل أجهزة مخابرات خارجية تهديد تنظيم «الدولة» من أجل اغتياله، لكنها تكشف أن الزعيم الدرزي ماض في سياسته الانفتاحية على كل الأطراف والفئات في لبنان بهدف تمتين الوحدة الوطنية وخلق أجواء التفاهم والانسجام ونبذ كل أشكال الفتنة، وهو بعد تدشينه كنيسة سيدة الدر في المختارة بمشاركة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يستعد لتدشين مسجد يحمل اسم الأمير شكيب ارسلان في النصف الثاني من أيلول/سبتمبر بمشاركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.

وكان أحد رموز النظام السوري في لبنان في حقبة الوصاية العميد مصطفى حمدان هاجم النائب جنبلاط قبل أيام ، وقال إن «أفضل نصيحة نقدّمها لتيمور وليد جنبلاط نجل كمال جنبلاط، أن يُسارع اليوم قبل الغد إلى إرسال والده إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية ووضعه في مستشفى للأمراض العقلية هناك لأن وضعه يتدهور وأصبح واضحاً من خلال تغريداته أن انتصار أهلنا السوريين وجيشنا العربي السوري سيدفعه إلى الخروج عارياً حافياً في شوارع المختارة وبيروت».

وتوجّه حمدان الى جنبلاط قائلاً «أيها السفاح يا ليتك جعلت من قصر المختارة ساحة حمراء للعرب يوم دنّسته باليهود ترحيباً ولهواً وشرباً للخمر. في المقبل من الأيام سينهزم كل من راهنت عليه من إرهابيين، وأنت وللمرة المليون نقول لك إنك ستكون في الواقع الذي لن ينفع فيه ندم ولو فبركت كل التهديدات من داعش ضدك وإن غداً لناظره قريب وأقرب من القريب».