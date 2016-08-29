إيران تنقل الأسلحة والعسكريين إلى سوريا عبر طائراتها المدنية
إسطنبول – الأناضول :اتهم خبير أمريكي إيران بنقل الأسلحة والعسكريين إلى سوريا، عبر طائراتها التجارية المدنية، منتهكةً بذلك قواعد الطيران الدولية. ودعا عمالقة صناعة الطائرات العالمية، ومن بينها «بوينغ» الأمريكية، و«إيرباص» الأوروبية، إلى عدم إبرام صفقات لبيع طائراتها إلى طهران، تفاديًا للتورط في تلك الأنشطة.
وقال إيمانويل أتوليناي، من مؤسسة «الدفاع عن الديمقراطيات»، ومقرها واشنطن، في مقال تحليلي نشره موقع مجلة «فوربس»، إن «الطائرات التجارية الإيرانية تنتهك بصورة مستمرة، قواعد الطيران الدولية، عبر نقلها الأسلحة والعسكريين إلى سوريا، (لدعم نظام بشار الأسد) وبالتالي صفقات بيع الطائرات لإيران ستعرض الشركات المصنعة لخطر التورط في تلك الأنشطة».
وسمح الاتفاق النووي مع إيران، العام الماضي، برفع العقوبات الدولية على قطاع الطيران في إيران، ما أتاح المجال لعمالقة صناعة الطائرات العالمية، والأمريكية بينها «بوينغ» ومنافستها الأوروبية «إيرباص» لإبرام صفقات بيع طائرات لشركة الطيران الوطنية الإيرانية «إيران للطيران».
ورأى المحلل السياسي الأمريكي أن «تخفيف إجراءات الحظر على إيران، لا تعني بالضرورة تغير التوجه العام ضد تحركاتها، كونها إحدى الدول المدرجة في القوائم الأمريكية للإرهاب».
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- إجراء يخالف القانون الدولي .
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- أين هو مجلس الأمن الدولي الذي هو مفروض فيه أن يحمي تطبيق القانون الدولي بفضل مقتضيات الفصل 7 ، وما شهبه ..؟.
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- قال PUTAIN أن احتلال الدول من قبل قوات أجنبية ، ” عمل يخالف القانون الدولي ” ….
فاحتل PUTAIN سوريا بطلب من رئيس غير شرعي نظرا للجرائم التي ارتكبها ضد شعبه وضد الإنسانية جمعاء .
ومنها قصف المدنيين العزل بأسلحة الضمار الشامل المحرمة من قبل …..مجلس الأمن الدولي .
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- قال بوتين ان الشعب السوري هو من يجب أن يحدد مصير بشار الفساد .
وقال الشعب كلمته واستشهد بمليون وأكثر ، وهاجر سوريا بالملايين واكثر …هل هناك تعبير اكثر صراحة من هذا ؟ .
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****** المسؤول عن هنجعية الفرس في الخليج العربي والشام ، وعن إراقة دماء السوريين منذ 5 سنوات ، هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية المشبوهة . ******
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- أمريكا لم تحاكم من ذبحوا الهنود الحمر .
. ولم تحاكم من احرقوا دفعة واحدة عشرات الأولوف من المدنيين العزل سكان NAGAZAKI HIROSHIMA .
. ولم تحاكم من قام بجرائم غزو العراق وإعدام رئيس دولة عربية يوم عيد الأضحى ، الزعيم صدام حسين .
. ولم تحاكم جرائم Paul BTREMER …
. وابريطانيا لم تحاكم Tony BLIAR…
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******* يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن يرفعوا دعوى قضائية دولية ضد من يسلح مرتزقة المخلوع وميليشيات الحوثي لقتل أبناء الخليج ******
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- $-$-$-$-$-$- يجب -على – دول – مجلس – التعاون – الخليجي – أن – يدعو – الدول – الإفريقية – المجاورة – لليمن
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. ( إيثيوبيا مثلا ) – بتسليم – للقضاء – الخليجي – الإرهابيين – كالمخلوع – والحوثي – ، وإلا – سيتمّ – قصف – أوكارهما – .
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داخل – دولة – إيثيوببيا وغيرها – وحيث جيوش أمريكا طارت من CALIFORNIA إلى AFGHANISTAN لقصف كهف
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Oussama BEN LADDEN ، وجيوش دولة فرنسا ، طارت من NORMANDIE لقصف إرهابيين في دولة MALI ، وجيوش .
الإتحاد الروسي ، طارت من SIBERIA إلى الرقة عبر همدان إيران ، لقصف وكر وكهوف البغدادي$-$-$-$-$-$-$-$