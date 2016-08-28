“القوات المسلحة الثورية الكولومبية” تعلن وقفاً نهائياً لإطلاق النار





هافانا- أ ف ب- أعلنت حركة التمرد “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) وقفاً نهائياً لإطلاق النار، اعتباراً من منتصف ليل الأحد (الاثنين 5,00 ت غ)، في أعقاب اتفاق السلام التاريخي الذي أبرمته مع الحكومة لإنهاء نزاع مسلح استمر 52 عاماً.

وقال القائد الأعلى لـ “فارك”، تيموليون خيمينيز، الملقب “تيموشنكو”، أمام الصحافيين في هافانا، “آمر جميع قادتنا ووحداتنا وكل شخص من مقاتلينا بوقف إطلاق النار والأعمال القتالية بصورة نهائية ضد الدولة الكولومبية اعتباراً من منتصف هذه الليلة”.