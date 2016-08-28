﻿وفاة وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق قائد «الجدار الواقي» وقاتل الأسرى المصريين عام 1967

الناصرة ـ «القدس العربي»:

بعد شهور من تقديم لائحة اتهام بتلقي الرشوة توفي وزير الأمن الأسبق في حكومة الاحتلال بنيامين بن العازر (80 عاما) في أحد مستشفيات تل أبيب أمس متأثرا بمرض ألم به.

وأشغل بن العازر عدة حقائب وزارية نيابة عن حزبه «المعسكر الصهيوني» قبل أن يشغل وزارة الأمن في حكومة أرئيل شارون وشنا سوية عدوان «الجدار الواقي» على الضفة الغربية عام 2002 من أجل الإجهاز على الانتفاضة الثانية.

وكانت صحة بن العازر قد تدهورت خلال الأسبوعين الأخيرين وبالأمس تم نقله للعناية المكثفة لكن مساعي الأطباء الإسرائيليين في مستشفى «إيخيلوف» لإنقاذه باءت بالفشل. ونعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بن العازر وأشار «بأحاديث كثيرة عبر بن العازر عن قلقه على إسرائيل والتزامه بمستقبلها». ولد بن العازر في مدينة البصرة العراقية عام 1936 وهاجر لفلسطين عام 1950 وغير اسمه من فؤاد إلى بنيامين والتحق بالجيش وامتد خدمته العسكرية 30 سنة وخلال العدوان الثلاثي عام 1956 وحرب 1967 كان من بين المتورطين بقتل 250 جنديا مصريا أسيرا في سيناء، كما أكدت كتب تاريخية صدرت في إسرائيل بالماضي. في 2007 كشف فيلم سينمائي إسرائيلي «روح شاكيد» عن تورط بن العازر بقتل الأسرى المصريين بصفته قائدا لوحدة «شاكيد» مما أثار عاصفة في البلاد وفي مصر. وقتها عقب وزير التعليم الراحل يوسي سريد في حديث لصحيفة «الأهرام « بالقول إن قتل الأسرى جريمة حرب لا تتقادم مع مضي السنوات لكن المشكلة أن المنطقة مشبعة بالجرائم».

ولاحقا قاد بن العازر وحدة عسكرية في جنوب لبنان وكان المبادر لفتح ما يعرف بـ«الجدار الطيب» ولتأسيس جيش جنوب لبنان العميل لإسرائيل، وأشغل منصب قيادة الضفة الغربية المحتلة بدء من 1978 حتى 1984. وعرف بن العازر أيضا بتورطه بنظرية تصفية القيادات الفلسطينية بكل طريقة متاحة كما حصل مع اغتيال القيادي في حماس صلاح شحادة في غزة عام 2002 حيث أمر باغتياله بقنبلة زنتها طن ما تسبب بهدم حي كامل وقتل 16 فلسطينيا معظمهم أطفال ونساء. وفي فترة وزارته الأمنية تم اعتقال القيادي في فتح مروان البرغوثي. وكانت بداية انكسار مسيرته السياسية في 2014 يوم أعلن عن رغبته بترشيح نفسه لمنصب رئيس إسرائيل وما لبثت الشرطة غداة الإعلان أن فتحت ملف تحقيق بتلقيه ملايين الدولارات كرشاوى مستغلا إشغاله عدة حقائب وزارية، لكن بن العازر اعتبر أن التحقيق معه جاء بتشجيع وافتراء من منافسيه السياسيين.