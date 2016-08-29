﻿قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط: مستعدون لإصدار الأوامر بإسقاط الطيارات السورية إذا هددت طائراتنا

واشنطن – «القدس العربي»: أكد طياران أمريكيان انهما وصلا إلى مقربة من طائرتين سوريتين من طراز سوخوي24 فوق الحسكة وعلى بعد ألفي قدم فقط بدون ان يدرك الطياران السوريان ذلك. وأشار الطياران في مقابلة مع «يو اس توداي» أن المواجهة التي حدثت الأسبوع الماضي لم يكن هدفها اسقاط الطائرتين السوريتين بل معرفة ان كانت الطائرات تحمل صواريخ او قنابل. وحسب قولهما تأكدا أنهما لا تحملان صواريخ او قنابل.

وحدثت هذه المواجهات في أجواء محافظة الحسكة بعد ان قصفت طائرات سورية مواقع قوات ما يسمى «سورية الديمقراطية» ومعظمها قوات كردية تشرف على تدريبها قوات خاصة امريكية وتقدم لها الإستشارات على الأرض في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وحذرت الولايات المتحدة النظام السوري عبر روسيا بألا يكرر قصف منطقة الحسكة لأن قوات امريكية صغيرة متواجده فيها. وبعد القصف أرسلت قوات النظام طائراتي سوخوي 24 مرة اخرى مما دفع الأمريكيين لإستدعاء طائراتهم من طراز اف 22 التي لا يمكن رؤيتها بالرادار لمراقبة الطائرات السورية.

ويقول الطياران إنهما حلقا بالقرب من الطائرتين السوريتين ولم يدرك الطياران السوريان وجودهما. وحاولا الإتصال بالطيارين السوريين عبر اللاسلكي ولم يتلقيا اي جواب.

ويضيف الجنرال جفري هارينغتون قائد القوى الجوية في الشرق الأوسط انه قلق من حدوث أخطاء تتسبب بمواجهة بين الطيارات الأمريكية والسورية او الروسية في أجواء سوريا، بينما يؤكد الجنرال تشارلز كوركوران قائد السرب 380 الذي يدير عمليات جوية ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية «إن وجودنا في اجواء العراق وسوريا ليس للتصدي للطائرات السورية او الروسية».

بينما قال الجنرال جاي سيلفيريا قائد القوات الجوية الأمريكية في قاعدة في قطر «إننا مستعدون بأن نأمر طيارينا بإسقاط الطيارات السورية اذا هددت طائراتنا او طائرات التحالف الذي يتصدى لتنظيم الدولة في سوريا بدون اي تردد».