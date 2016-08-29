﻿3 قوى متصارعة على مشارف «الباب» المعقل الأخير لتنظيم «الدولة» في ريف حلب

أنطاكيا – «القدس العربي»: بعد سيطرة القوات التركية الخاصة وفصائل من المعارضة على مدينة جرابلس على الحدود السورية التركية، تتجه الأنظار نحو مدينة الباب في الريف الشرقي لمدينة حلب، حيث تعتبر المدينة الحلقة الفاصلة لمشروع الإقليم الكردي في الشمال السوري.

وتتسابق أطراف عدة لانتزاع السيطرة على الباب من تنظيم «الدولة»، حيث تتمركز جنوب المدينة قوات النظام السوري»قرب بلدة عران»، وفي الشرق تتمركز الوحدات الكردية «قوات سوريا الديمقراطية» في منبج، ومن الشمال الغربي تتواجد فصائل الجيش الحر في بلدة الراعي الحدودية مع تركيا، وتسعى للوصول إلى مشارفها بدعم من الحكومة التركية ضمن عملية درع الفرات.

يقول الناشط الإعلامي احمد محمد من مدينة منبج: «تعتبر مدينة الباب منطقة استراتيجية للثوار في مدينة حلب، وثاني أكبر المدن في حلب من حيث المساحة بعد مدينة منبج، اذ تمكن الثوار من السيطرة عليها وانتزاع المدينة من قبضة تنظيم الدولة، يمكنهم أيضاً من التقدم إلى طريق امداد قوات النظام في منطقة الشيخ نجار شرقي حلب، والسيطرة على تلك المنطقة «أي قطع امداد قوات النظام إلى ريف حلب الشمالي بالكامل»، وأيضا شق طريق امداد جديد إلى احياء مدينة حلب الشرقية كما كان عليه الحال قبل عام 2014.

ويتابع الناشط الإعلامي في حديثه مع لـ«القدس العربي» انه بالإضافة إلى ذلك تعتبر مدينة الباب خط إمداد بالوقود من شرقي سوريا إلى مناطق المعارضة في مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والغربي وحتى باقي المحافظات السورية.

وأضاف عن انعكاسات معركة الباب سياسياً: إذا تمكن الثوار من بسط قوتهم عليها، سيمكنهم من قلب وتعديل الموازين في مدينة حلب، وإعادة انتشار الثوار في ريف حلب الشرقي ذي المساحة الكبيرة، ويقوي أيضاً موقفهم السياسي، وقلب الموازين أيضاً على بعض القوى التي تحاول ان تقيم او تفرض مناطق وأقاليم في سوريا، ومنع وصولهم إلى مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية وربطها بمنطقة الجزيرة السورية.

وأردف عن الأهمية الاقتصادية والمعيشية للريف الشرقي: «يعتبر منطقة زراعية لها انتاج موسمي كبير وعالٍ جداً على مستوى القطر السوري، وله دور في تحسين الدخل الغذائي في سوريا، وتشتهر بكثير من الزراعات منها (القمح و القطن والزيتون والخضار الموسمية) مما يؤدي إلى زيادة وتحسين في مستوى المعيشة في مناطق سيطرة الثوار، وأيضا تشغيل عدد كبير من اليد العاملة وعودة الكثير من أصحاب الكفاءات من أبناء تلك المدن الذين تم تهجيرهم خارج سوريا بعد اقتحام تنظيم «الدولة» للمدينة.

وتأتي أهمية الباب بعد وصول الجهات المتصارعة الثلاثة إلى أطرافها (قوات سورية الديمقراطية – قوات النظام السوري – فصائل الجيش الحر)، وذلك في ظل تواجد تنظيم الدولة في المدينة والذي قد يقاوم في المدينة حتى أنفاسه الأخيرة، بخلاف مدينة جرابلس، لأن مدينة الباب تعتبر المعقل الأخير للتظيم في ريف حلب، وبفقدانها سيخسر المناطق كافة في ريف حلب الشمالي ومنها (صوران، أعزاز، ودابق، واحتيملات، وتركمان بارح وبلدات كثيرة أخرى) بسبب انقطاع طرق الإمداد عن الريف الشمالي واضعافها في حال خسارته لمدينة الباب.

يذكر أنّ تنظيم الدولة سيطر على مدينة الباب بالكامل في حزيران/يونيو من العام 2014 بعد معارك عنيفة مع فصائل المعارضة المسلحة، وخسرت المعارضة عشرات المقاتلين في صفوفها جراء تلك المعركة والتي أدّت إلى بسط تنظيم الدولة سيطرته على كامل الريف الشرقي لحلب.

وتصل مدينة الباب المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين وتل رفعت واحرص مع المناطق التي تمددت اليها الوحدات الكردية في منبج، وضفاف الفرات، ويعتبر دخول الأكراد إلى مدينة الباب هو نجاحهم بتشكيل الإقليم الكردي الشمالي، والذي يمتد من عفرين شمالي غرب سورية إلى الحسكة شمالي شرق البلاد.