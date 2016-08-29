﻿الحمد الله يطلق النسخة الأولى من المنهاج الفلسطيني الجديد ويعلن انطلاق العام الدراسي لمليون ومئتي ألف طالب وطالبة

رام الله – «القدس العربي»: أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله النسخة الأولى من المنهاج الفلسطيني الجديد للصفوف من الأول الى الرابع أساسي، ووضع حجر الأساس لمبنى التعليم العالي. وافتتح المبنى الجديد لوزارة التربية والتعليم ودشن نظام الطاقة الشمسية وافتتح قاعة الشهيد ياسر عرفات في الوزارة.

وقال في حفل الافتتاح: «لقد جاءت عملية تطوير المناهج ترجمة لتوجهاتنا لتكريس مفهوم فكري وتربوي مختلف وجديد بعيدا عن التقليدية والتلقين ولحاجة المنهاج نفسه إلى التطوير والتجديد ومواكبة المعايير العالمية والمتطلبات الوطنية. وقد قادت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل وطنية ومجتمعية كبرى لصنع المنهاج الجديد وبلورته ليتضمن المعارف والقيم المحفزة، ويسهم في التنشئة الاجتماعية والوطنية السليمة ويصقل مهارات التفكير ويراعي الفروق الفردية».

وأضاف «أننا بهذا التغيير في شكل ومضمون الكتاب والمحتوى التعليمي برمته نتحول إلى منهاج تفاعلي عصري يحمل ملامح وسمات وطنية ترسخ مفاهيم الانتماء والمواطنة وننتقل من التعليم إلى التعلم الذاتي العميق بالاستناد إلى التعلم النشط الفاعل والتعلم التعاوني وباللعب وبتوظيف التكنولوجيا والموسيقى والفنون بحيث يكون المعلم قائدا يحفز الطلبة ويخلق لهم فرص اكتشاف المعرفة والإسهام في إنتاجها أيضا.»

وأكد رئيس الوزراء أنه تم في إطار المنهاج الجديد تقليص عدد المباحث من الصفين الأول والثاني الأساسيين من تسعة مباحث إلى خمسة وللصفين الثالث والرابع من تسعة مباحث إلى ستة. وأضاف ان هذا التغيير الذي «نبدأه إنما يتطلب منا أيضا تطوير البيئة التعليمية وضمان جاهزيتها بل ورفدها بأدوات واستراتيجيات تربوية جديدة داخل الصف تتناسب مع هذا التغيير وتعد الطلبة ليكونوا خلاقين نشطين متفاعلين مع المدرس ومع المحتوى التعليمي ما ينعكس على بنيتهم وسلوكياتهم ومهاراتهم». وتابع «لهذا فإننا ماضون في تجهيز مدارسنا بالاحتياجات وبالبنية التحتية اللازمة لدعم هذا التغيير والدفع به قدما، ونعمل في مسار متلازم على النهوض بقدرة الكوادر التربوية على مواكبة التطور المنشود بمرونة ومهنية وكفاءة».

وينصب العمل حاليا على إكمال الخطوط المرجعية للمناهج الفلسطينية من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر وسيرتبط المحتوى التعليمي للمناهج الجديدة لكل الصفوف بالواقع الفلسطيني ويستجيب لتحدياته ويعتمد المنحى التكاملي بين المباحث المختلفة، ويعالج الكم الذي اكتظت به المناهج القديمة.

وقال الحمد الله «نطلق اليوم العام الدراسي الجديد من مدرسة الشهيد فيصل الحسيني في رام الله كما من تجمع أبو نوار ومن سوسيا ومن الخان الأحمر ومن دوما ومن البلدة القديمة في الخليل ومن القدس الشرقية وغزة لنعزز صمود أبنائنا وبناتنا جميعهم، ونشدد على حقهم في تعليم آمن ومستقر ومتطور. ولنبدأ سنة دِراسية جديدة يرسم فيها ومن خلالها طلبة فلسطين إصرارهم على الحياة والأمل والثبات في وطنهم.

وقال «كما في كل عام ينطلق العام الدراسي والاحتلال الإسرائيلي لا يزال جاثما على أرضنا ولا تزال الحكومة الإسرائيلية تتوسع في استيطانها وتسمح لجنودها ومستوطنيها بممارسة الجرائم بحق شبابنا وأطفالنا، فقد خسرت الأسرة التربوية خلال العام الدراسي الماضي أربعين شهيدا من الطلبة والموظفين والمعلمين واعتقل وجرح المئات». وأوضح: «يأتي هذا في وقت تتواصل فيه مخططات التهجير القسري خاصة في المناطق المسماة (ج) من خلال هدم البيوت والمنشآت والمدارس. فقد هدمت قوات الاحتلال هذا العام مدرسة في خربة طانا وأخرى في تجمع ابو النوار بالإضافة إلى إخطارات بهدم أكثر من ثلاثين مدرسة في الضفة الغربية بما فيها مدرسة الخان الأحمر التي يرتادها أكثر من مئة وخمسين طالبة وطالبا من خمسة تجمعات بدويـة شرق القدس المحتلة وتستمر معاناة أسرى الحرية في سجون ومعتقلات الاحتلال ويزداد ألم وقساوة الأسر الذي يتعرض له نحو ثلاثمئة وخمسين طفلا أسيرا أصغرهم شادي فراح انتزع منهم الاحتلال الإسرائيلي جميعا حقهم في التمتع بحياة طبيعية وطفولة سليمة».

وتابع القول «إننا من وسط المعاناة والألم الذي يحاصر شعبنا نجدد إصرارنا على مواصلة مسيرة بناء وتطوير قطاع التعليم وتواصل بناتنا وأبناؤنا الطلبة من جهة أخرى تمسكهم بالتعليم بل وبالتميز والريادية أيضا، وإذ يتوجه اليوم أكثر من مليون ومئتي ألف طالبة وطالب إلى مقاعدهم الدراسية في الضفة وغزة فإننا نجدد لكم إصرار الحكومة على استنهاض منظومة التربية والتعليم ودفعها نحو التطور والتجدد والتغيير».

واختتم الحمد الله بمناشدة دول العالم والشركاء الدوليين والأشقاء العرب كافة، دعم مسيرة التربية والتعليم في فلسطين وتمكينها من التـصدي لمحاولات التهويد والإقصـاء الإسرائيلية، كما دعـاهم لمـمارسة مسـؤولياتـهم فــي حماية المنهاج الفلسطيني والمؤسسـات الـتربوية في الـقدس.