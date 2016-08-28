﻿هيئة الأسرى تحذر من خطورة الأوضاع الصحية لسبعة معتقلين في سجون الاحتلال

غزة ـ «القدس العربي»: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن سبعة أسرى في سجن عسقلان الإسرائيلي يعانون من أوضاع صحية صعبة، بسبب تعرضهم لسياسة إهمال طبي متعمدة. وقالت في بيان لها إنهم لا يتلقون العلاجات والأدوية اللازمة لحالاتهم المرضية.

وأشارت إلى أن الأسير محمد إبراش (38 عاما) من مخيم الأمعري جنوب رام الله، والمعتقل منذ مارس/ آذار 2003، ومحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات، يعاني من بتر في قدمه اليسرى، إضافة إلى معاناته من صعوبة في السمع إثر مشاكل في الأذن تسبب له دوخة مستمرة، ومن فقدان البصر بالعين اليمنى بشكل كامل إثر إصابته خلال «انتفاضة الأقصى»، وصعوبات في الرؤية بالعين اليسرى التي فقد الرؤية فيها بنسبة 70%، وبحاجة إلى زراعة قرنية قررها الأطباء، لافتة إلى أن إدارة السجون ما زالت «تماطل في إجرائها».

وأشارت الهيئة كذلك إلى أن الأسيرين سعيد مسلم وعثمان أبو خرج يعانيان من مشاكل في القلب، فيما يعاني الأسيران ناهض الأقرع من بتر في قدميه، والأسير هيثم صالحية من مشاكل وآلام في الأمعاء. وأضافت أن الأسير سمير أبو نعمة يعاني من مشاكل بالعين و»ديسك» بالظهر، والأسير محمد ناجي من «الديسك» أيضا.

وأكدت أن «سياسة الإهمال والحرمان الطبي»، تعد «سياسة متعمدة وممنهجة تتبعها إدارة مصلحة سجون الاحتلال لقتل الأسرى بشكل أو بآخر». وطالبت كافة المؤسسات والمنظمات الصحية العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان بـ «الضغط على إسرائيل ومحاسبتها على ما تقترفه بحق الأسرى في السجون».

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من سبعة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال ورجال كبار في السن، ومرضى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.

ويعاني جميع المرضى من سياسة الإهمال الطبي، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم أو إجراء العمليات خلال الاعتقال، كما يشتكون من سوء التغذية والتهوية في فصل الصيف، والتدفئة في فصل الشتاء.

وقضى العديد من الأسرى خلال الاعتقال بسبب التعذيب والمرض، كما قضى عدد كبير منهم بعد الإفراج عنهم بوقت وجيز، جراء إصابتهم بأمراض خطيرة وفتاكة.

ومن بين الأمراض الخطيرة التي يصاب بها الأسرى خلال الاعتقال أمراض مثل السرطان والقلب والضغط والسكري، وهم يحتاجون لعناية خاصة لا يحصلون عليها. وكثيرا ما لجأ الأسرى لإضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء أوضاعهم داخل زنازين الاحتلال.

ولا تزال إسرائيل تستمر في اعتقال أسرى ما قبل توقيع اتفاق «أوسلو» عام 1993، وهم بالتحديد من وردت أسماؤهم في الدفعة الرابعة التي رفضت سلطات الاحتلال إطلاق سراحهم كما الدفعات التي سبقتها، بناء على تفاهمات سابقة برعاية أمريكية جرت في عام 2013، قبل إطلاق آخر مفاوضات سلام.

وأمس دخل الأسير رائد محمد السعدي (49 عاما) من قضاء مدينة جنين جنين، عامه الـ 28 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر هذا الأسير حسب ما أعلن، عميد أسرى مدينة جنين وأقدم أسير في سجون الاحتلال من المدينة، حيث اعتقل في شهر أغسطس من عام 1989، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة لـ 20 عاما، بتهمة مقاومة الاحتلال وتنفيذ عمليات عسكرية.

وكان من المفترض أن يطلق سراح الأسير السعدي في الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في عام 2014، إلا أن الاحتلال رفض الالتزام بما تعهد به للسلطة ولم يفرج عن هذه الدفعة حتى اللحظة.

وكثيرا ما كرر الرئيس محمود عباس أن من شروط عودة الجانب الفلسطيني لمفاوضات سلام جديدة مع إسرائيل، إطلاق سراح هذه الدفعة.