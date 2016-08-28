﻿سخط شعبي عارم بعد سقوط داريا ومظاهرات في درعا تندد بتخاذل قادة فصائل الجنوب

درعا – «القدس العربي»: شهدت مدن سوريا عامة وخصوصاً درعا، حالة من السخط الشعبي الكبير على قادة الجبهة الجنوبية والفصائل الإسلامية العاملة فيها، وذلك بعد ركود جبهاتهم ضد النظام منذ أكثر من ستة اشهر متواصلة، الأمر الذي أدى لتزايد الضغط والثقل العسكري على مدينة داريا الملاصقة للعاصمة دمشق، ومن ثم سقوطها بعد اتفاق مبرم بين قوات النظام وثوار درايا خرج بموجبه ملسحو داريا نحو ادلب ومدينوها نحو مناطق الإيواء بالقرب من العاصمة في بلدات الكسوة وغيرها من ريف دمشق.

يأتي ذلك بعد أكثر من أربع سنوات من الحصار الخانق لداريا والتصدي لأشرس الحملات العسكرية التي استخدم فيها النظام البراميل المتفجرة إضافة للسلاح الكيماوي وقنابل النابلم الحارقة والمحرمة دولياً.

وقد شهدت مدن وبلدات عدة في حوران منها الحراك، اليادودة، الحارة، والمزيريب مظاهرات خرجت غضباً ونصرة لدرايا وارتفعت خلال التظاهرات الشعارات والهتافات التي تنال من قادة الجبهة الجنوبية والفصائل الإسلامية في درعا بسبب تخاذلهم وعدم نصرتهم لداريا التي كانت تحت الحصار الخانق والحملات العسكرية العنيفة منذ أربع سنوات.

أبو محمود الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران قال لـ «القدس العربي»: «بعد ساعات قليلة فقط على إعلان سقوط داريا والكشف عن شروط التفاوض بخصوص مغادرة أهالي وثوار مدينة داريا إلى خارجها، حتى خرجت التظاهرات في حوران وفي وقت متأخر من الليل، وشهدت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي تظاهرة ليلية حاشدة هتفت لصمود داريا وشجاعة ابطالها الذين أدوا واجبهم على أكمل وجه، وفي المقابل نددت وفضحت تقصير وتخاذل قادة حوران بتلبية النداءات المتكررة من قبل اخوانهم الثوار في داريا وتبعت هذه التظاهرة تظاهرة ليلية أخرى في مدينة الحارة هتفت لداريا وحلب وحمّلت فصائل حوران وفصائل أخرى مسؤولية سقوط داريا بسبب تقصيرهم واهمالهم بتلبية نداء الفزعة لأبطال داريا».

فيما خرجت تظاهرات أخرى وصفت بالحاشدة بحسب الحوراني «أعقبت صلاة الجمعة في كل من مدينتي الحراك والحارة وبلدتي اليادودة والمزاريب هتفت جميعها لصمود داريا وبسالة رجالها، وحمّلت كل القادة مسؤولية ما آلت اليه الأمور في المدينة بسبب تخاذلهم لنصرتها، ومن الهتافات التي ألقيت «يا للعار يا للعار يسقط قادات الدولار»، وايضاً «داريا حنا معاكي للموت» هذا وقد رفعت اللافتات التي نددت بقادة الجبهة الجنوبية وسباتهم العميق، بحسب المتظاهرين.

وقال الحوراني «من الواضح أن هناك نقمة غير مسبوقة من الجميع في حوران بحق قادة الجبهة الجنوبية بسبب خذلانهم بعد المطالبات العديدة بضرورة فتح المعارك وتخليص حوران وأهلها من قوات الأسد، فيما بدت هذه النقمة أكثر وضوحاً بعد الأخبار التي تواردت عن انتهاء المعارك في داريا وسقوط المدينة حيث كان بإمكان هؤلاء القادة تلبية نداء الفزعة لثوار داريا الأبطال ومؤازرتهم بسبب صعوبة الوضع لديهم وذلك بفتح الجبهات للتخفيف عنهم وبهذا ربما يكون المشهد قد تغير بعكس ما آلت اليه الأمور هناك اليوم».

ولفت إلى «ان المطالبات بضرورة فتح الجبهات لم تكن وليدة اللحظة لنصرة داريا وحلب فحسب؛ بل هي مطالبات قديمة قدم الجمود الذي شهدته هذه الجبهة لتحرير كل شبر في حوران».